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«Зенит» начал продажу абонементов на сезон-2019/20

«Зенит» начал продажу абонементов на сезон-2019/20
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Зенит» объявил о начале продажи абонементов на сезон-2019/20. Стоимость абонементов без учёта категории VIP — от 5 до 25 тыс. рублей.

Абонемент включает в себя право прохода на все домашние матчи Единой лиги ВТБ и Евролиги, в том числе плей-офф обоих турниров.

Продажа будет осуществляться в два этапа:
с 24 июля — продление или пересадка на любое свободное место;
с 31 июля — этап свободной продажи.

В предстоящем сезоне «Зенит» будет играть на двух аренах: КСК «Сибур Арена» (основная площадка) и СК «Юбилейный» (резервная). Абонемент включает в себя места на обеих аренах в рамках одной ценовой категории.

Владельцы абонементов будут пользоваться рядом эксклюзивных привилегий:

— набор в подарочной коробке с пластиковой картой и карт-холдером;
— отдельный вход на арену;
— отдельный гардероб в холодное время года;
— выделенная парковка возле арены;
— бесплатная программка на каждый матч;
— уникальные конкурсы, призы и сувениры в течение сезона;
— право участия в эксклюзивных мероприятиях клуба.

Покупка абонемента принесёт выгоду до 49% по сравнению с покупкой билетов на все матчи сезона.

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