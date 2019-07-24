Крупнейшая баскетбольная конференция «Экспо-Баскет 2019» пройдёт в Москве

Спустя год «Экспо-Баскет» возвращается в Москву. В 2019-м конференция Российской федерации баскетбола и журнала «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» пройдёт уже в четвёртый раз. 3 августа в Meeting Point БЦ «Белые сады» соберутся ведущие спортивные менеджеры, опытные тренеры, организаторы соревнований и тренинг-кемпов, маркетологи и спонсоры.
Профессионалы и участники разберутся, как сделать баскетбол успешным на любом уровне – от детского и регионального до профессионального и международного. Авторы ярких и эффективных маркетинговых кейсов, программ развития и запоминающихся событий из разных видов спорта расскажут детали своих проектов и предложат варианты их адаптации под баскетбольные реалии. Среди спикеров ожидаются президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, руководитель департамента регионального развития и массового баскетбола РФБ Владимир Дячок, заслуженный тренер России Сергей Елевич и другие.
В дни «Экспо-Баскет 2019» пройдут матчи сборной России в Москве в УСК ЦСКА 2 и 4 августа. Национальная команда, которая проводит подготовку к чемпионату мира, сыграет со сборными Иордании и Ирана.
Подробности участия в конференции доступны при переходе по ссылке.
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