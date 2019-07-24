Кавай Леонард — лучший игрок НБА по версии ESPN
Экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, недавно подписавший контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», признан лучшим игроком НБА по версии ESPN.
Сильнейшего баскетболиста определили тренеры, руководители и скауты. 12 из 20 человек, принявших участие в опросе, назвали лучшим Кавая Леонарда. Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо получил 6 голосов, защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден — 2.
Леонард решил уйти от «Торонто Рэпторс» всего через один сезон. В минувшем сезоне он помог команде впервые в истории выиграть чемпионский титул НБА. В составе «Рэпторс» он получил звание MVP финальной серии. Форвард провёл встречи с «Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», сделав выбор в пользу первых.
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