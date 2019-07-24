Керр: ситуация с Энтони Дэвисом — реальная проблема для НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о ситуации с новичком «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисом, который ранее выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Когда совершенно здоровый парень, у которого ещё два года по контракту, говорит «я хочу уйти», это реальная проблема. Лига должна её решать, а игрокам следует быть осторожными.
Когда игрок заключает контракт, он берёт на себя обязательства перед командой, городом и болельщиками. Когда срок контракта истекает, появляется полное право уйти в качестве свободного агента. Но если контракт действует, то необходимо выполнять его условия.
Если стороны решают прекратить сотрудничество — это одна ситуация. Но с Дэвисом возникла совершенная иная, новая ситуация. Надеюсь, что это не тенденция, иначе это негативно отразится на лиге», – приводит слова Керра NBC Sports.
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