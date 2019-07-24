Коркмаз останется в «Филадельфии»

Защитник Фуркан Коркмаз продолжит выступать за «Филадельфию Сиксерс», сообщил на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски со ссылкой на агента игрока. Стороны согласовали новый двухлетний контракт.



Турецкий баскетболист, рост которого составляет более двух метров, сегодня, 24 июля, празднует своё 22-летие. «Филадельфия» — это его первая команда в НБА, и к ней он присоединился в 2017 году.



Коркмаз играл за юниорскую сборную Турции, которая выиграла чемпионат Европы 2014 года и стала серебряным призёром чемпионата Европы 2015 года. Также в составе сборной до 19 лет он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2015 года.



В 48 проведённых матчах регулярного чемпионата сезона-2018/19 он набирал в среднем 5,8 очка.