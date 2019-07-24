Томас: в ближайшие годы «Клипперс» будет в финале плей-офф НБА
Член Зала славы НБА Айзея Томас заявил, что в ближайшие годы «Лос-Анджелес Клипперс» сумеет выйти в финал НБА. Прогноз Томас связал с главным тренером команды, Доком Риверсом.
«Мы увидим «Клипперс» в финале. И тут дело не только в игроках и их потенциале. Ими ещё и руководит очень умный тренер.
Попович, безусловно, является лучшим тренером НБА. Но Док Риверс занимает второе место в списке. Он умеет создавать из игроков систему.
Док обязательно сумеет совместить Леонарда, Джорджа и Беверли. Мы уже видели, как он умеет сочетать игроков в «Бостоне». Тогда он завоевал чемпионство уже в первом сезоне», — сказал Томас в эфире шоу First Things First.
Док Риверс становился тренером года в 2000 году. В минувшем сезоне в рейтинге он занял второе место.
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