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Источник: Пау Газоль согласовал контракт с «Портлендом»

Источник: Пау Газоль согласовал контракт с «Портлендом»
Баскетбол / НБА 0

Центровой сборной Испании Пау Газоль продолжит карьеру в клубе НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс», утверждает инсайдер Эдриан Войнаровски. По данным источника, испанец согласовал контракт на один сезон. Детали соглашения испанского ветерана и клуба пока неизвестны.

В настоящий момент 38-летний Пау восстанавливается после травмы. Центровой в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, выступая за «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». По словам Пау, он планирует вернуться на паркет уже в сентябре. Из-за травмы центровой пропустит чемпионат мира, который будет проходить в Китае.

Сам Газоль ранее заявил, что намеревается провести очередной сезон в НБА. По слухам, на игрока также претендуют «Барселона» и «Детройт Пистонс».

«Детройт» заинтересован в переходе Пау Газоля
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