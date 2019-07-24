Источник: Пау Газоль согласовал контракт с «Портлендом»
Центровой сборной Испании Пау Газоль продолжит карьеру в клубе НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс», утверждает инсайдер Эдриан Войнаровски. По данным источника, испанец согласовал контракт на один сезон. Детали соглашения испанского ветерана и клуба пока неизвестны.
В настоящий момент 38-летний Пау восстанавливается после травмы. Центровой в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, выступая за «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». По словам Пау, он планирует вернуться на паркет уже в сентябре. Из-за травмы центровой пропустит чемпионат мира, который будет проходить в Китае.
Сам Газоль ранее заявил, что намеревается провести очередной сезон в НБА. По слухам, на игрока также претендуют «Барселона» и «Детройт Пистонс».
«Детройт» заинтересован в переходе Пау Газоля
- 24 июля 2019
-
23:52
-
22:48
-
21:36
-
21:10
-
20:15
-
19:42
-
19:17
-
18:11
-
17:15
-
16:22
-
13:08
-
11:46
-
10:34
-
09:36
-
07:30
-
04:55
-
01:06
- 23 июля 2019
-
23:47
-
22:59
-
21:56
-
20:53
-
19:58
-
18:14
-
17:16
-
15:52
-
14:02
-
12:08
-
10:59
-
09:31
-
07:58
-
00:46
- 22 июля 2019
-
23:57
-
22:58
-
21:43
-
20:44
Партнерский контент