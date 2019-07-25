Американский хирург считает, что Дюрант может вернуться на максимальный уровень

Американский хирург Стефен Уайнфелд поделился мнением о перспективах восстановления форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта после разрыва ахиллова сухожилия. Специалист заявил, что у Дюранта больше шансов на полное восстановление, чем у разыгрывающего «Вашингтон Уиззардс» Джона Уолла.

«На мой взгляд, Дюрант может вернуться на уровень в 90-100 процентов от своего потенциала. Но, конечно, я говорю об идеальном сценарии, если не будет осложнений.

На мой взгляд, шансы Дюранта на полное восстановление выше, чем, например, у Джона Уолла. Его игра построена на быстроте и взрывной работе мышц. Уолл больше зависит от работы икроножных мышц, чем Дюрант», — цитирует слова Уайнфелда Nets Insider.

Ожидается, что что Кевин полностью пропустит следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.