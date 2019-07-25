Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леонард поблагодарил болельщиков «Торонто» во время представления в «Клипперс»

Леонард поблагодарил болельщиков «Торонто» во время представления в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Форвард Кавай Леонард «Лос-Анджелес Клипперс» поблагодарил болельщиков бывшего клуба «Торонто Рэпторс» во время представления в новой команде.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Торонто». Я не веду социальные сети, так что мне негде написать об этом. Я хочу поблагодарить весь Торонто, город, страну. Это был отличный, невероятный сезон. Лучший парад в истории.

Спасибо докторам, которые помогли явиться на свет моему сыну… Также хочу поблагодарить городские рестораны, вся эта история Ka’wine-and-Dine’ по ходу плей-офф, когда они были готовы кормить меня бесплатно. Я воспользовался. Игроки и без того знают, что да как. Пишите мне, связывайтесь в FaceTime, мы поговорим. Тренерский штаб, вся организация, весь город, я хочу поблагодарить вас. Спасибо вам», – приводит слова Леонарда интернет-порта The Score.

В составе «Рэпторс» 28-летний баскетболист стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.

Источник: Леонард запросил невыполнимые условия продления контракта с «Торонто»
Источник: Леонард подписал контракт с «Клипперс» на $ 103 млн
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент