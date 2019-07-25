Леонард поблагодарил болельщиков «Торонто» во время представления в «Клипперс»

Форвард Кавай Леонард «Лос-Анджелес Клипперс» поблагодарил болельщиков бывшего клуба «Торонто Рэпторс» во время представления в новой команде.
«Хочу поблагодарить болельщиков «Торонто». Я не веду социальные сети, так что мне негде написать об этом. Я хочу поблагодарить весь Торонто, город, страну. Это был отличный, невероятный сезон. Лучший парад в истории.
Спасибо докторам, которые помогли явиться на свет моему сыну… Также хочу поблагодарить городские рестораны, вся эта история Ka’wine-and-Dine’ по ходу плей-офф, когда они были готовы кормить меня бесплатно. Я воспользовался. Игроки и без того знают, что да как. Пишите мне, связывайтесь в FaceTime, мы поговорим. Тренерский штаб, вся организация, весь город, я хочу поблагодарить вас. Спасибо вам», – приводит слова Леонарда интернет-порта The Score.
В составе «Рэпторс» 28-летний баскетболист стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.
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