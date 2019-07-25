Руди Гобер: опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА

Центровой сборной Франции и «Юты Джаз» Руди Гобер прокомментировал шансы российского баскетболиста Тимофея Мозгова найти новую команду в НБА.
«Есть ли шансы у Мозгова найти новую команду НБА? Мы давно не виделись. Не знаю, в какой он форме. При этом я понимаю, что опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА. Он классный игрок, желаю ему полного выздоровления. И найти ту команду, где он будет играть важную роль», — приводят слова Гобера «Известия».
Ранее сообщалось, что Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Вероятной причиной такого решения стала травма колена, из-за которой в прошлом сезоне НБА Тимофей не смог провести ни одного матча и был отчислен из «Орландо Мэджик» 6 июля, досрочно расторгнув контракт, рассчитанный до 2020 года на $ 16 млн в год.
- 25 июля 2019
-
02:47
-
02:06
-
00:39
- 24 июля 2019
-
23:52
-
22:48
-
21:36
-
21:10
-
20:15
-
19:42
-
19:17
-
18:11
-
17:15
-
16:22
-
13:08
-
11:46
-
10:34
-
09:36
-
07:30
-
04:55
-
01:06
- 23 июля 2019
-
23:47
-
22:59
-
21:56
-
20:53
-
19:58
-
18:14
-
17:16
-
15:52
-
14:02
-
12:08
-
10:59
-
09:31
-
07:58
-
00:46
- 22 июля 2019
-
23:57