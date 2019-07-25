Руди Гобер: опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА

Центровой сборной Франции и «Юты Джаз» Руди Гобер прокомментировал шансы российского баскетболиста Тимофея Мозгова найти новую команду в НБА.

«Есть ли шансы у Мозгова найти новую команду НБА? Мы давно не виделись. Не знаю, в какой он форме. При этом я понимаю, что опыт Мозгова пригодился бы многим командам НБА. Он классный игрок, желаю ему полного выздоровления. И найти ту команду, где он будет играть важную роль», — приводят слова Гобера «Известия».

Ранее сообщалось, что Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября. Вероятной причиной такого решения стала травма колена, из-за которой в прошлом сезоне НБА Тимофей не смог провести ни одного матча и был отчислен из «Орландо Мэджик» 6 июля, досрочно расторгнув контракт, рассчитанный до 2020 года на $ 16 млн в год.

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Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира