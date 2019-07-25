Уэстбрук будет представлен в качестве игрока «Хьюстона» 26 июля

30-летний американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук будет официально представлен в качестве игрока «Хьюстон Рокетс» уже завтра, 26 июля, сообщает баскетбольный инсайдер Марк Бёрман в своём «твиттере». Презентация пройдёт в Toyota Center и будет закрытой для посещения.



Напомним, о переходе одного из лучших баскетболистов мира «Хьюстон» объявил 17 июля. В обмен на Уэстбрука в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.



В сезоне-2018/19 Уэстбрук набирал в среднем за игру 22,8 очка, отдавал 10,6 передачи, собирал 9,0 подбора, а также совершал 1,0 перехвата и выполнял 0,6 блок-шота за 39,4 минуты.

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