Анонимный менеджер НБА: «Бостон» запросил безумную компенсацию за Тэйтума

Анонимный менеджер одной из команд Национальной баскетбольной лиги (НБА) заявил, что руководство «Бостон Селтикс» хочет получить слишком много за своего форварда Джейсона Тэйтума.



«Мы пытались заполучить Джейсона, но «Селтикс» запросили просто безумную компенсацию. Впрочем, так они и должны были поступить, ведь Тэйтум — это их фрэнчайз, главный актив», — цитирует менеджера NBC Sports.



Также приводятся слова одного из менеджеров «Бостона» на тему возможного обмена Тэйтума: «Мы многого от него ждём. Во всей лиге есть лишь несколько игроков, ради которых мы готовы начать переговоры по Джейсону. Думаю, это показывает уровень нашей веры и надежды в него».



В сезоне-2018/19 Тэйтум провёл за «Бостон» 79 матчей. В среднем за матч он набирал 15,7 очка, 6,0 подбора и 2,1 передачи.