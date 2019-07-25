В молодёжной команде «Зенита» сменился тренер

Литовский специалист Рамунас Цвирка стал главным тренером молодёжной команды БК «Зенит». Об этом сообщает официальный сайт петербургской команды.
В послужном списке нового главного тренера «молодёжки» — золотые медали молодёжного чемпионата СССР в качестве игрока и 20-летняя тренерская карьера в России, Литве и на Украине. В частности, с «Азовмашем» в сезоне-2007/08 Цвирка выиграл национальный чемпионат и Кубок Украины.
«Рамунас Цвирка — опытный и заслуженный специалист, который в качестве главного тренера уже выигрывал Молодёжную лигу ВТБ, а ещё в позапрошлом году был главным тренером в команде Еврокубка и выходил в стадию Топ-16 с «Невежисом». Он хорошо известен по работе с молодёжью, через него прошли многие игроки, которые затем существенно прибавили.
Профессиональная компетенция и личные качества Рамунаса Цвирки помогут воспитанникам «Зенита» сформироваться в качественных баскетболистов, в будущем способных пополнить основной состав команды», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.
Молодёжную лигу ВТБ Цвирка выигрывал с подмосковной командой «Химки-2».
- 25 июля 2019
-
12:07
-
11:04
-
09:37
-
02:47
-
02:06
-
00:39
- 24 июля 2019
-
23:52
-
22:48
-
21:36
-
21:10
-
20:15
-
19:42
-
19:17
-
18:11
-
17:15
-
16:22
-
13:08
-
11:46
-
10:34
-
09:36
-
07:30
-
04:55
-
01:06
- 23 июля 2019
-
23:47
-
22:59
-
21:56
-
20:53
-
19:58
-
18:14
-
17:16
-
15:52
-
14:02
-
12:08
-
10:59
-
09:31