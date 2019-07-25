В молодёжной команде «Зенита» сменился тренер

Литовский специалист Рамунас Цвирка стал главным тренером молодёжной команды БК «Зенит». Об этом сообщает официальный сайт петербургской команды.



В послужном списке нового главного тренера «молодёжки» — золотые медали молодёжного чемпионата СССР в качестве игрока и 20-летняя тренерская карьера в России, Литве и на Украине. В частности, с «Азовмашем» в сезоне-2007/08 Цвирка выиграл национальный чемпионат и Кубок Украины.



«Рамунас Цвирка — опытный и заслуженный специалист, который в качестве главного тренера уже выигрывал Молодёжную лигу ВТБ, а ещё в позапрошлом году был главным тренером в команде Еврокубка и выходил в стадию Топ-16 с «Невежисом». Он хорошо известен по работе с молодёжью, через него прошли многие игроки, которые затем существенно прибавили.

Профессиональная компетенция и личные качества Рамунаса Цвирки помогут воспитанникам «Зенита» сформироваться в качественных баскетболистов, в будущем способных пополнить основной состав команды», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.



Молодёжную лигу ВТБ Цвирка выигрывал с подмосковной командой «Химки-2».