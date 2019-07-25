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«Бавария» объявила о переходе Грега Монро

«Бавария» объявила о переходе Грега Монро
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Баварии» объявило о подписании контракта с центровым Грегом Монро. Информация об этом размещена на официальном сайте команды из Мюнхена.

«С нетерпением жду начала выступлений за «Баварию» — как в чемпионате Германии, так и в Евролиге. Знаю, что мюнхенцы недавно выиграли национальный чемпионат, а в Евролиге стабильно показывают неплохие результаты. Очень хочу помочь своему новому клубу в новом сезоне», — заявил Монро.

В прошлом сезоне 29-летний центровой провёл пять матчей — два за «Бостон» и три за «Филадельфию». Его средние показатели за «Сиксерс» — 13,7 очка, 4,3 подбора и 2,3 передачи за 17 минут и 29 секунд на площадке.

Ранее американец выступал в составах «Детройта», «Милуоки Бакс», «Финикса» и «Торонто».

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