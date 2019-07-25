Леонард — о Джордже: впервые буду играть вместе с элитарным баскетболистом

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высоко оценил уровень игры своего нового одноклубника Пола Джорджа.
«Кажется, я впервые буду играть вместе с по-настоящему элитным баскетболистом такого уровня. Игроком моего возраста и моего уровня таланта. Я счастлив!» — цитирует Леонарда Complex.
Напомним, прошлым летом 28-летний баскетболист перебрался из «Сан-Антонио Спёрс» в «Торонто Рэрторс». В первый же сезон ему удалось привести свой новый клуб к чемпионству. Сам Кавай был признан самым ценным игроком финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз». Его средние показатели — 26,6 очка, 7,3 подбора и 3,3 ассиста.
29-летний Пол Джордж предыдущие два сезона провёл в «Оклахома-Сити Тандер». В среднем за сезон он набирал 28 очков, 8,1 подбора и 4,1 передачи.
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