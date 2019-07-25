Джереми Эванс вернулся в «Химки»

Американский форвард, чемпион НБА по броскам сверху Джереми Эванс вернулся в состав подмосковных «Химок», сообщает официальный сайт команды. Эванс уже выступал в составе подмосковного коллектива в сезоне-2016/17. Прошлый сезон Эванс провёл в составе турецкой «Дарушшафаки», в среднем Эванс набирал 9,7 очка, а также совершал 5,9 подбора, 1,2 блок-шота, 0,8 передачи и 0,7 перехвата за 25:58 минуты.
«Рад вернуться в «Химки», где надеюсь провести более успешный сезон, чем тот, который у меня был раньше. Жду с нетерпением момента, когда снова смогу выйти на площадку в форме «Химок». После того как я получил тяжёлую травму, клуб проявил заботу обо мне, и я это ценю. Как говорится, у меня осталось незавершённое дело, и я намерен довести его до конца», — отметил Эванс.
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