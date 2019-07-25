Куртинайтис: Эванс однозначно усилит «Химки»
Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с Джереми Эвансом. По словам специалиста, Эванс поможет команде в работе на подборах.
«Джереми — очень атлетичный и быстрый игрок, который здорово работает на подборах, ведь именно подбор был одной из наших самых больших проблем в прошлом сезоне. Думаю, в этом отношении Эванс нам существенно поможет. Он может сыграть и на четвёртой, и на пятой позициях. Я об Эвансе очень хорошего мнения. Он здорово играл и в «Химках» пару сезонов назад, и в прошлом году в «Дарушшафаке». Одним словом, мы взяли хорошего высокого четвёртого номера, который однозначно усилит нашу команду», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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