Куртинайтис: Эванс однозначно усилит «Химки»

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с Джереми Эвансом. По словам специалиста, Эванс поможет команде в работе на подборах.



«Джереми — очень атлетичный и быстрый игрок, который здорово работает на подборах, ведь именно подбор был одной из наших самых больших проблем в прошлом сезоне. Думаю, в этом отношении Эванс нам существенно поможет. Он может сыграть и на четвёртой, и на пятой позициях. Я об Эвансе очень хорошего мнения. Он здорово играл и в «Химках» пару сезонов назад, и в прошлом году в «Дарушшафаке». Одним словом, мы взяли хорошего высокого четвёртого номера, который однозначно усилит нашу команду», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.