4-й номер драфта-2016 Бендер не будет выступать за ЦСКА

Тяжёлый форвард сборной Хорватии Драган Бендер, пребывающий в статусе свободного агента, договорился о подписании контракта с «Милуоки Бакс». Соглашение с командой из Висконсина будет рассчитано на два года, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
В услугах Бендера также были заинтересованы в московском ЦСКА. 17 июля сообщалось, что стороны достигли устного соглашения о подписании контракта. Но, судя по всему, Драган нашёл более приемлемый для себя вариант.
Бендер — четвёртый номер драфта НБА 2016 года. Тогда он был выбран «Финикс Санз». Всю карьеру в НБА он провёл в составе аризонцев. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 46 матчах, набирая в них 5,0 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 1,2 передачи в среднем.
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