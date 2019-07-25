Браун, Рэндл, Смарт и ещё три баскетболиста получили приглашение в сборную США

Тренерский штаб сборной США по баскетболу продолжает попытки сформировать предварительный состав команды на чемпионат мира 2019 года. После отказа от участия в мировом первенстве Джеймса Хардена, Энтони Дэвиса, Си Джей Макколлума, Дэмьена Лилларда, Эрика Гордона, Брэдли Била, Тобайаса Харриса, Кевина Лава и Пола Миллсэпа на тренировочный сбор было вызвано шесть новых исполнителей.

Приглашение получили Джайлен Браун, Джулиус Рэндл, Маркус Смарт, Таддеус Янг, Мэйсон Пламли и Монтрезл Харрелл, сообщает официальная страница сборной США в «Твиттере».

Вместе с тем Харрелл склоняется к тому, чтобы отказаться от участия в чемпионате мира, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. На стадии первого группового этапа сборная США сыграет с соперниками из Турции, Чехии и Японии.