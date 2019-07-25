«Бостон» подтвердил контракт с одним из самых высоких игроков в истории НБА

Руководство «Бостон Селтикс» объявило о подписании контракта с центровым Тако Фоллом. Информация об этом появилась на официальной странице команды из Массачусетса в «Твиттере».

Фолл не был выбран на драфте-2019, но получил шанс проявить себя в Летней лиге НБА в составе «Бостона». В руководстве «Селтикс» остались довольны увиденным. В пяти матчах Летней лиги Фолл набирал 7,2 очка, собирал 4,0 подбора и совершал 1,4 блок-шота за 12,6 минуты в среднем. Главная особенность Фолла — его рост, который составляет 231 см. Это делает его одним из самых высоких баскетболистов в истории НБА.

Также в «Бостоне» объявили о подписании контрактов с Джевонте Грином, Максом Струсом и Тремонтом Уотерсом. Ожидается, что все они примут участие в тренировочном лагере команды в сентябре.