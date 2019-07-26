«Милан» подписал контракт с Шэлвином Мэком

Руководство «Милана» подписало контракт с разыгрывающим защитником Шэлвином Мэком. Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Это первый европейский клуб в карьере опытного защитника.
В минувшем сезоне Мэк выступал в «Мемфис Гриззлиз» и «Шарлотт Хорнетс». Львиную часть регулярного чемпионата он провёл в «Мемфисе». В 53 матчах в составе команды из Теннесси он набирал 7,9 очка, собирал 1,9 подбора и совершал 3,4 передачи в среднем.
За восемь сезонов в НБА он сменил несколько команд, выступая также в прошлом за «Вашингтон Уизардс», «Филадельфию Сиксерс», «Атланту Хоукс», «Юту Джаз» и «Орландо Мэджик».
Всего в регулярных чемпионатах на его счету 456 встреч, в которых он набирал 6,6 очка, собирал 2,0 подбора и совершал 3,1 передачи в среднем.
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