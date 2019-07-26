«Портленд» объявил о подписании контракта с Пау Газолем

Центровой сборной Испании Пау Газоль подписал контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Ранее сообщалось, что испанец подпишет контракт на один сезон.

В настоящий момент 38-летний Пау восстанавливается после травмы. Центровой в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, выступая за «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». По словам Пау, он планирует вернуться на паркет уже в сентябре. Из-за травмы центровой пропустит чемпионат мира, который будет проходить в Китае.

Сам Газоль ранее заявил, что намеревается провести очередной сезон в НБА. По слухам, на игрока претендовали «Барселона» и «Детройт Пистонс».

В НБА испанец провёл уже 18 сезонов. Его средние показатели составили 17,0 очка, 9,2 подбора, 3,2 передачи и 1,58 блок-шота.