Источник: в Единой лиге ВТБ резко вырастут штрафы

Руководство Единой лиги ВТБ резко повысит штрафы для клубов-участников, сообщают «Известия». По данным источника, в обновлённом регламенте турнира говорится об ужесточении санкций более чем за 60 нарушений. Кроме того, организаторы введут около 40 новых правил, нарушение которых также приведёт к штрафам.

Например, за неявку игроков на «Матч звёзд» по неуважительной причине штраф вырастет в пять раз и составит до 500 тыс. рублей. Заявления баскетболистов и членов их семей в соцсетях, задевающее деловую репутацию лиги, теперь будет караться в размере 300 тыс. рублей. Штраф будет увеличен вдвое.

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что ужесточение санкций связано с регулярным нарушением регламента командами. По словам Корстин, клубам было легче платить штраф, чем соблюдать правила.