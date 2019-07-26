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Источник: в Единой лиге ВТБ резко вырастут штрафы

Источник: в Единой лиге ВТБ резко вырастут штрафы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Руководство Единой лиги ВТБ резко повысит штрафы для клубов-участников, сообщают «Известия». По данным источника, в обновлённом регламенте турнира говорится об ужесточении санкций более чем за 60 нарушений. Кроме того, организаторы введут около 40 новых правил, нарушение которых также приведёт к штрафам.

Например, за неявку игроков на «Матч звёзд» по неуважительной причине штраф вырастет в пять раз и составит до 500 тыс. рублей. Заявления баскетболистов и членов их семей в соцсетях, задевающее деловую репутацию лиги, теперь будет караться в размере 300 тыс. рублей. Штраф будет увеличен вдвое.

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что ужесточение санкций связано с регулярным нарушением регламента командами. По словам Корстин, клубам было легче платить штраф, чем соблюдать правила.

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