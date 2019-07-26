Источник: в Единой лиге ВТБ резко вырастут штрафы

Руководство Единой лиги ВТБ резко повысит штрафы для клубов-участников, сообщают «Известия». По данным источника, в обновлённом регламенте турнира говорится об ужесточении санкций более чем за 60 нарушений. Кроме того, организаторы введут около 40 новых правил, нарушение которых также приведёт к штрафам.
Например, за неявку игроков на «Матч звёзд» по неуважительной причине штраф вырастет в пять раз и составит до 500 тыс. рублей. Заявления баскетболистов и членов их семей в соцсетях, задевающее деловую репутацию лиги, теперь будет караться в размере 300 тыс. рублей. Штраф будет увеличен вдвое.
Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что ужесточение санкций связано с регулярным нарушением регламента командами. По словам Корстин, клубам было легче платить штраф, чем соблюдать правила.
- 26 июля 2019
-
10:58
-
09:20
-
00:21
-
00:14
- 25 июля 2019
-
23:46
-
22:25
-
21:29
-
20:24
-
19:30
-
18:32
-
17:09
-
16:55
-
15:54
-
14:29
-
12:07
-
11:04
-
09:37
-
02:47
-
02:06
-
00:39
- 24 июля 2019
-
23:52
-
22:48
-
21:36
-
21:10
-
20:15
-
19:42
-
19:17
-
18:11
-
17:15
-
16:22
-
13:08
-
11:46
-
10:34
-
09:36
-
07:30