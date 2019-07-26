Президент УНИКСа: по многим позициям штрафы Единой лиги ВТБ сильно завышены

Президент УНИКСа Евгений Богачёв прокомментировал решение руководства Единой лиги ВТБ значительно повысить штрафы за нарушение регламента. Богачёв призвал лигу пересмотреть данное решение.

«Мне кажется, по многим позициям штрафы сильно завышены. Я не против их увеличения, но всему должны быть разумные пределы. Надеюсь, что лига пересмотрит своё решение по ряду пунктов», — цитируют президента УНИКСа «Известия».

Ранее стало известно, что в обновлённом регламенте турнира говорится об ужесточении санкций более чем за 60 нарушений. Кроме того, организаторы введут около 40 новых правил, нарушение которых также приведёт к штрафам.

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что ужесточение санкций связано с регулярным нарушением регламента командами. По её словам, клубам было легче платить штраф, чем соблюдать правила.