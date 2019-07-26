БК «Зенит» объявил о переходе Айона

Мексиканский центровой Густаво Айон перешёл в БК «Зенит», сообщает пресс-служба питерского клуба. Легионер подписал контракт сроком на один год.
В Европе Айон выступает с 2014 года, в составе «Реала» он четырежды выигрывал чемпионат Испании и дважды Евролигу. В минувшем сезоне Евролиги Айон провёл 31 матч, в среднем набирая 8,3 очка, делая 6 подборов и 2,9 результативной передачи.
В чемпионате Испании—2018/19 мексиканец сыграл 35 матчей, продемонстрировав статистику в 7,2 очка, 5,8 подбора и 2,3 передачи.
«Зенит» в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ дошёл до полуфинала плей-офф, но уступил ЦСКА, будущему победителю турнира. Несмотря на это, руководство Евролиги выдало «Зениту» «уайлд-кард». В следующем сезоне «Зенит» впервые в своей истории сыграет в главном европейском турнире.
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