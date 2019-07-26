Зеленский: пример «Торонто» иллюстрирует задачу Украины — сделать невозможное

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Канаде заявил, что его стране необходимо пройти такой же путь, как клубу «Торонто Рэпторс», выигравшему турнир НБА.
«В Канаде всего одна профессиональная команда — «Торонто». И она — чемпион НБА. Вы не удивитесь, когда я скажу, что баскетбол — не мой любимый вид спорта. Но пример «Торонто» иллюстрирует задачу Украины и украинцев — победить, когда никто не ждёт. Объединившись, сделать невозможное», — сказал Зеленский.
«Торонто» впервые в истории стал победителем НБА. В финале канадский клуб в серии обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». После победы «Торонто» в городе состоялся чемпионский парад, на котором собрались десятки тысяч жителей. Во время финальной серии телерейтинги НБА превосходили хоккейные.
- 26 июля 2019
-
13:14
-
12:09
-
11:41
-
10:58
-
09:20
-
00:21
-
00:14
- 25 июля 2019
-
23:46
-
22:25
-
21:29
-
20:24
-
19:30
-
18:32
-
17:09
-
16:55
-
15:54
-
14:29
-
12:07
-
11:04
-
09:37
-
02:47
-
02:06
-
00:39
- 24 июля 2019
-
23:52
-
22:48
-
21:36
-
21:10
-
20:15
-
19:42
-
19:17
-
18:11
-
17:15
-
16:22
-
13:08
-
11:46