Зеленский: пример «Торонто» иллюстрирует задачу Украины — сделать невозможное

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Канаде заявил, что его стране необходимо пройти такой же путь, как клубу «Торонто Рэпторс», выигравшему турнир НБА.

«В Канаде всего одна профессиональная команда — «Торонто». И она — чемпион НБА. Вы не удивитесь, когда я скажу, что баскетбол — не мой любимый вид спорта. Но пример «Торонто» иллюстрирует задачу Украины и украинцев — победить, когда никто не ждёт. Объединившись, сделать невозможное», — сказал Зеленский.

«Торонто» впервые в истории стал победителем НБА. В финале канадский клуб в серии обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». После победы «Торонто» в городе состоялся чемпионский парад, на котором собрались десятки тысяч жителей. Во время финальной серии телерейтинги НБА превосходили хоккейные.