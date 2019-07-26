БК «Бавария» отправится на предсезонный тур в США и Уругвае

Баскетбольный клуб «Бавария» проведёт предсезонный тур. Впервые в истории немецкий клуб отправится на подобное мероприятие в зарубежные страны. В рамках тура BayWa Basketball Tour 2019 немцы проведут матчи в Майами (США) и Монтевидео (Уругвай), сообщает Eurohoops.
В США и Уругвае баскетболисты из Германии будут находится с 10 по 23 сентября. Организацией мероприятия занялась компания BayWa — титульный спонсор чемпионов Германии.
В рамках тура «Бавария» примет участие в мини-турнире в Уругвае. Там они встретятся с клубами лиги НБА G, сборной Уругвая, ведущими командами из Аргентины, Бразилии и Мексики. Соревнования будут проводиться на арене, вмещающей 10 тыс. человек. В США запланировано проведение выставочного матча, но соперник мюнхенцев пока не называется.
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