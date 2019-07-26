«Енисей» подпишет контракт с американцем Хогом

Руководство «Енисея» согласовало условия контракта с американским тяжёлым форвардом Дастином Хогом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия. Кроме позиции тяжёлого форварда Хог может выступить и в амплуа центрового.

Минувший сезон он провёл в первом дивизионе чемпионата Италии, защищая цвета «Аквила Баскет Тренто». В среднем за сезон он набирал 10,8 очка, собирал 6,3 подбора и совершал 1,2 перехвата в среднем.

Хог выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2015 года. Там он не был выбран ни одной из команд и в том же 2015 году перебрался в Европу, где сначала выступал за греческую «Кифиссию». После он также выступал в элитном дивизионе чемпионата Италии в составе «Доломити» и пробовал силы в чемпионате Южной Кореи.