Редик не поможет сборной США на ЧМ-2019
Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик, получивший приглашение в тренировочный лагерь сборной США по баскетболу, отказался от него и, соответственно, от возможности принять участие в чемпионате мира, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Баскетболист хотел бы помочь сборной США, но не сможет этого сделать по семейным обстоятельствам. В межсезонье Редику предстоит перевезти в Луизиану всю семью и организовать там быт. Напомним, минувший сезон Редик провёл в «Филадельфии Сиксерс».
Таким образом, список отказавшихся выступить за сборную США пополнился. Ранее такое же решение приняли Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Брэдли Бил, Тобайас Харрис и другие.
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