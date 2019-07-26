Редик не поможет сборной США на ЧМ-2019

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик, получивший приглашение в тренировочный лагерь сборной США по баскетболу, отказался от него и, соответственно, от возможности принять участие в чемпионате мира, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Баскетболист хотел бы помочь сборной США, но не сможет этого сделать по семейным обстоятельствам. В межсезонье Редику предстоит перевезти в Луизиану всю семью и организовать там быт. Напомним, минувший сезон Редик провёл в «Филадельфии Сиксерс».

Таким образом, список отказавшихся выступить за сборную США пополнился. Ранее такое же решение приняли Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Брэдли Бил, Тобайас Харрис и другие.