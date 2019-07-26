Майк Джеймс покинет «Милан»

Американский защитник «Милана» Майк Джеймс покинет итальянскую команду. Об этом рассказал главный тренер команды Этторе Мессина.
«После подписания контракта с Шэлвином Мэком лично проинформировал Джеймса, что у нас не осталось для него игрового времени на следующий сезон. Генеральный менеджер нашей команды Христос Ставропулос уже работает над тем, чтобы разорвать контракт на условиях, которые удовлетворили бы обе стороны», — приводит слова Мессины официальный сайт итальянской команды.
«Милан» в нынешнее межсезонье подписал сразу двоих игроков на позицию Джеймса — Серхио Родригеса и Шэлвина Мэка.
Между тем Джеймс в минувшем сезоне Евролиги был лидером «Милана» и завоевал трофей Альфонсо Форда. За игру он набирал 19,8 очка, совершал 6,4 передачи и собирал 3,8 подбора.
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