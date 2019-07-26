Кармело Энтони не будет вызван в сборную США

На фоне массового отказа первых звёзд НБА от участия в чемпионате мира вокруг сборной США стали шириться слухи о том, что тренерский штаб действующих чемпионов мира прибегнет к услугам ветерана лиги и национальной команды Кармело Энтони.

Однако в руководстве сборной отвергли вариант с приглашением Кармело Энтони, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Энтони практически полностью пропустил минувший сезон. Он был выведен из состава «Хьюстон Рокетс» и не сумел трудоустроиться в каком-либо другом коллективе. Ходили слухи, что он может завершить карьеру.

Напомним, что от участия в чемпионате мира уже отказались Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Тобайас Харрис, Эрик Гордон, Брэдли Бил и Джей Джей Редик.