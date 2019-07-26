Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уэстбрук представлен в качестве игрока «Хьюстон Рокетс»

Уэстбрук представлен в качестве игрока «Хьюстон Рокетс»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук представлен в качестве баскетболиста «Хьюстон Рокетс». Соответствующие записи появились на официальной странице команды из Техаса в «Твиттере». Судя по фото, на презентации Уэстбрука присутствовал и лидер «Рокетс» Джеймс Харден.

В «Хьюстоне» Уэстбрук будет выступать под номером «0».

Напомним, о переходе Расселла Уэстбрука «Хьюстон» объявил 17 июля. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.

Последние три сезона регулярного чемпионата Уэстбрук неизменно заканчивал со средним трипл-даблом за игру.

Фото с презентации игрока можно посмотреть на странице «Хьюстон Рокетс» в социальной сети.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент