Уэстбрук готов к жертвам ради создания успешного тандема с Харденом

Новобранец «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук осознаёт, что в новой команде он уже не сможет единолично солировать в атаке и вынужден будет оставить лавры лидера коллектива Джеймсу Хардену.
«Чтобы суметь выиграть, ты должен быть готов жертвовать частью своей игры. Я не переживаю из-за этого. Знаю, что из-за этого не переживает и Харден. Я могу делать на паркете и что-то другое, главное — влиять на победу. Шанс побороться за титул — это то, что волнует меня больше всего в „Хьюстон Рокетс“, — приводит слова баскетболиста Clutch Points.
Сегодня, 26 июля, руководство «Рокетс» проводит презентацию Уэстбрука в качестве нового игрока команды. Напомним, о переходе Расселла Уэстбрука «Хьюстон» объявил 17 июля. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.
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