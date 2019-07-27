Бывшая жена экс-баскетболиста НБА призналась в его убийстве 9 лет спустя

19 июля 2010 года в Мемфисе (штат Теннесси, США) был убит седьмой номер драфта НБА 1996 года Лоренцен Райт. Его тело нашли спустя десять дней после преступления. Убийца всадил в жертву 11 пуль. Следствие длилось на протяжении многих лет. Долгое время в нём не было никакого прогресса. Лишь в 2017 году в одном из водоёмов было обнаружено оружие, из которого был застрелен Райт. В том же 2017 году полиция арестовала экс-супругу погибшего — Шерру Райт.

25 июля, в ходе очередного судебного слушания, женщина призналась в убийстве. Мотивом преступления послужила жажда наживы, жизнь баскетболиста была застрахована на $ 1 млн. Эта сумма должна была быть получена Шеррой Райт, даже невзирая на то, что пара развелась незадолго до убийства. Объяснялось это тем, что за годы совместной жизни у четы Райт появилось шестеро детей.

В итоге суд признал Райт виновной в убийстве и приговорил её к 30 годам лишения свободы, сообщает Associated Press. Через 8 лет у неё будет право подать прошение на досрочное освобождение.

Лоренцен Райт за годы выступлений в НБА защищал цвета «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлиз», «Атланту Хоукс», «Сакраменто Кингз» и «Кливленд Кавальерс». На момент смерти ему было 34 года.