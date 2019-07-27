Уэстбрук будет полностью готов к началу тренировочного лагеря

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук будет готов начать работу со старта тренировочного лагеря, сообщает Clutch Points. Напомним, три месяца назад Уэстбрук перенёс операцию по восстановлению связок на левой руке.



Ранее команда официально представила новичка. В «Хьюстоне» Уэстбрук будет выступать под номером «0».



Напомним, о переходе Расселла Уэстбрука «Хьюстон Рокетс» объявил 17 июля. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.



Последние три сезона регулярного чемпионата Уэстбрук неизменно заканчивал со средним трипл-даблом за игру.