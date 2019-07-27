Винс Картер готов завершить карьеру в «Торонто»

Атакующий защитник Винс Картер, являющийся свободным агентом, заявил, что готов стать игроком «Торонто Рэпторс». Ранее Картер заявил, что предстоящий сезон станет для него последним.



«Вернуться в «Торонто»? Всё будет зависеть от клуба и болельщиков. Я готов, если они этого захотят», — приводит слова Винса Картера 12up.



В минувшем регулярном чемпионате Винс выступал за «Атланта Хоукс» и набирал 7,4 очка, собирал 2,6 подбора, отдавал 1,1 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота за 17,5 минуты игры.



Картер был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» под общим пятым номером на драфте НБА в 1998 году. Он провёл в лиге уже 21 сезон. 42-летний игрок выступал за «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Атланту».