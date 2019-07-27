«Астана» подписала контракт с американцем Джереми Хиллом

«Астана» подписала контракт с американским защитником Джереми Хиллом, сообщает официальный сайт казахстанской команды. Сроки соглашения пока не сообщаются.



23-летний американский защитник начал спортивную карьеру в 2013 году, когда решил играть в баскетбол в колледже в штате Саванна. Позже он перешел в команду штата Валдоста, где в 2017 году он был вызван во Всеамериканскую команду NABC Coach Division-II. Следующий сезон Хилл провел сезон в составе команды Jacksonville Giants, выступая в полупрофессиональной лиге Американской баскетбольной ассоциации (АБА).



В апреле 2018 года он подписал контракт с командой Lakeland Magic. 6 февраля 2019 года в матче года с командой Maine Red Claws Хилл впервые в карьере набрал 30 очков, включая 8 точных дальних бросков за 24 минуты, проведенные на площадке.