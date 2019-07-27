В Москве 1 августа представят кубок мира по баскетболу

1 августа в парке Зарядье в Москве состоится мероприятие в рамках глобального турне трофея кубка мира по баскетболу. Перед отправкой трофея в Китай, где и состоится чемпионат мира, кубок показывают в различных странах. Очередная остановка в рамках турне состоится в России. После этого кубок будет отправлен в Китай.
Россия станет 24-й страной – участницей трофей-тура Кубка мира. Изначально тур стартовал в Пекине ещё 23 мая, за 100 дней до старта турнира. Завершится путешествие в восьми городах, в которых будут проходить игры.
С 11 часов в Большом Амфитеатре парка «Зарядье» пройдут различные мероприятия для болельщиков, включая конкурсы на призы от сборной России. А в 12.00 начнется главная церемония с участием президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко и почётных гостей.
После окончания церемонии Кубок мира проведёт в «Зарядье» весь день, где все желающие смогут с ним сфотографироваться.
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