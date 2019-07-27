Узинский: не считаю себя каким-то особенным

Новичок УНИКСа Дмитрий Узинский рассказал, как именно развивалась его карьера.



«Есть более успешные и уникальные игроки в Российском баскетболе. Просто считается, что с Дальнего Востока сложно вырваться. Я старался работать много и делать всегда то, что говорит тренер. Наверное, всегда сложно принимать решение, уехать из дома и не вернуться. Я из Благовещенска. Уехал во Владивосток достаточно поздно — в 16 лет.



У каждого свой путь. Я не считался никаким талантом в детстве. И сейчас не считаю себя каким-то особенным. Мне повезло, меня окружали хорошие люди и хорошие тренеры. Я доверял им и старался не делать глупостей. Когда молодой, нужно просто работать и слушать старших, не ставить свое мнение на первый план. Ждать шанса и бороться до конца», — приводит слова Узинского официальный сайт казанской команды.