Саторански рад, что сборная Чехии на ЧМ-2019 попала в одну группу с США
Защитник «Чикаго Буллз» и сборной Чехии по баскетболу Томаш Саторански поделился ожиданиями от чемпионата мира по баскетболу, выразив удовлетворение тем, что его команда начнёт турнир матчем с действующими чемпионами мира, командой США.
«Сборная США — фаворит чемпионата и образец для всего мирового баскетбола. Их конкурентоспособность вдохновляет всех. Они будут пытаться удержать корону, и все ждут возможности сыграть против этой команды. У них прекрасная сборная, и, думаю, здорово, что Чехии предстоит сыграть первый матч именно с США. Матч с лучшей командой мира — лучший способ оценить собственный прогресс и понять наш уровень конкурентоспособности», — приводит слова Томаша Саторански Eurohoops.
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