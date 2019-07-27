Саторански рад, что сборная Чехии на ЧМ-2019 попала в одну группу с США

Защитник «Чикаго Буллз» и сборной Чехии по баскетболу Томаш Саторански поделился ожиданиями от чемпионата мира по баскетболу, выразив удовлетворение тем, что его команда начнёт турнир матчем с действующими чемпионами мира, командой США.

«Сборная США — фаворит чемпионата и образец для всего мирового баскетбола. Их конкурентоспособность вдохновляет всех. Они будут пытаться удержать корону, и все ждут возможности сыграть против этой команды. У них прекрасная сборная, и, думаю, здорово, что Чехии предстоит сыграть первый матч именно с США. Матч с лучшей командой мира — лучший способ оценить собственный прогресс и понять наш уровень конкурентоспособности», — приводит слова Томаша Саторански Eurohoops.