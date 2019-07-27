«Локомотив-Кубань» может подписать контракт с Аланом Уильямсом

Руководство «Локомотива-Кубань» близко к подписанию контракта с тяжёлым форвардом Аланом Уильямсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» Донатас Урбонас.

Уильямс способен закрыть не только позицию четвёртого номера, но может сыграть и центрового.

Алан выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2015 года, но не был выбран ни одной из команд. Позже он попал в лигу и защищал цвета «Финикс Санз». В составе аризонцев он числился стабильным игроком ротации, пока не получил тяжёлую травму и не выбыл из строя практически на целый год. Также в НБА он выступал в составе «Бруклин Нетс».

В регулярных чемпионатах он принял участие в 67 матчах, набирая 6,2 очка и собирая 5,5 подбора. Минувший сезон завершал в одном из клубов чемпионата Китая.