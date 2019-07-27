«Локомотив-Кубань» может подписать контракт с Аланом Уильямсом
Руководство «Локомотива-Кубань» близко к подписанию контракта с тяжёлым форвардом Аланом Уильямсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» Донатас Урбонас.
Уильямс способен закрыть не только позицию четвёртого номера, но может сыграть и центрового.
Алан выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2015 года, но не был выбран ни одной из команд. Позже он попал в лигу и защищал цвета «Финикс Санз». В составе аризонцев он числился стабильным игроком ротации, пока не получил тяжёлую травму и не выбыл из строя практически на целый год. Также в НБА он выступал в составе «Бруклин Нетс».
В регулярных чемпионатах он принял участие в 67 матчах, набирая 6,2 очка и собирая 5,5 подбора. Минувший сезон завершал в одном из клубов чемпионата Китая.
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