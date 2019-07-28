Михайлюк: Леброн — обычный человек
Бывший защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк, ныне выступающий в составе «Детройт Пистонс», вспомнил о небольшом периоде совместных выступлений с Леброном Джеймсом, отметив, что тот достаточно прост в общении.
«Узнал его как очень хорошего и трудолюбивого человека. Возможно, некоторые думают, что он звезда, но Джеймс — обычный человек. Чему научился у него? Как правильно следить за своим телом. То, что он делает для восстановления и развития тела, — очень круто. Он много внимания уделяет этому аспекту, благодаря чему уже шестнадцать лет остаётся на высоком уровне», — приводит слова украинца «Обозреватель».
Михайлюк был выменян из «Лос-Анджелес Лейкерс» в ходе минувшего регулярного чемпионата.
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