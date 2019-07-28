Наннели продолжит карьеру в Китае
Американский свингмен Джеймс Наннели покинет «Милан» и продолжит карьеру в Китайской баскетбольной ассоциации, сообщает Sportando. Наннели прибыл в Гонконг, где встретится с представителями «Шанхай Шаркс», ожидается, что он подпишет контракт именно с этой командой.
Минувший сезон Нанелли начинал в НБА, где провёл в общей сложности 15 матчей в составах «Миннесоты Тимбервулвз» и «Хьюстон Рокетс». Потом подписал контракт с «Миланом». В 10 матчах Евролиги набирал 14,1 очка, собирал 2,9 подбора и совершал 2,2 передачи. У Нанелли оставался ещё один год по контракту с итальянской командой. Но ему пришлось покинуть «Милан», так как он не подходит под игровую концепцию нового наставника команды Этторе Мессины.
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