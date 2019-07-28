Портис рассчитывает стать лучшим запасным игроком
Форвард «Нью-Йорк Никс» Бобби Портис заявил, что в будущем намерен завоевать индивидуальную награду лучшего шестого игрока сезона.
«Мне всё равно, начинать матч в стартовой пятёрке или со скамейки запасных. Чувствую, что могу стать лучшим шестым игроком сезона. В минувшем сезоне я неплохо справлялся с этой ролью, так что это сидит в голове. Кто-то скажет, что я сумасшедший, но чувствую, что однажды завоюю эту награду. Я хорошо выполняю эту роль», — приводит слова баскетболиста New York Post.
Прошедший сезон Портис начал в составе «Чикаго Буллз», а завершал в «Вашингтон Уизардс». В составе команды из столицы он принял участие в 28 встречах, набирая в них 14,3 очка и собирая 8,6 подбора в среднем.
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