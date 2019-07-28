«Клипперс» подписал двусторонний контракт с Мотли
Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» договорилось о подписании контракта с тяжёлым форвардом Джонатаном Мотли, сообщает RealGM.
24-летний баскетболист в минувшем сезоне также выступал в составе калифорнийской команды. В регулярном чемпионате он принял участие в 22 встречах, набирая 4,6 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 0,5 передачи за 7,1 минуты игры. Большую часть минувшего сезона он провёл в фарм-клубе команды из Калифорнии, выступая в Лиге развития.
Мотли выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2017 года, но не был выбран ни одной из команд. Позже он пробился в лигу через выступления в Летней лиге и подписал двусторонний контракт с «Даллас Маверикс». По большей части выступал в фарм-клубе команды из Техаса. Позже перешёл в «Клипперс».
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