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Леброн Джеймс пришёл в восторг от данка в исполнении сына

Леброн Джеймс пришёл в восторг от данка в исполнении сына
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил один из матчей сына в лиге Amateur Athletic Union. В ходе одного из эпизодов Леброн-младший прошёл под кольцо соперников и вколотил эффектный данк. Джеймс-старший бурно отреагировал на небольшой успех сына.

Соответствующее видео можно увидеть на странице SLAM HS Hoops в «Твиттере».

Леброну Джеймсу-младшему в октябре 2019 года исполнится 15 лет. В лучшем случае он сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2023 году. К тому времени его отцу будет уже 39 лет, и на тот момент у Леброна-старшего ещё будет шанс оставаться частью одной из команд НБА.

У Леброна Джеймса трое детей. Среднему сыну, Максимусу Джеймсу, — 12 лет, дочери, Жури Джеймс, — 4 года.

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