Гриффин: видим в Уильямсоне атлетичную версию Дрэймонда Грина

Вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеан Пеликанс» Дэвид Гриффин поделился мнением о новичке команды первом номере драфта НБА 2019 года Зайоне Уильямсоне.



«Нам нравится в Уильямсоне не то, что он берёт на себя игру в нападении, а то, что он может организовать атаку. Мы видим в нём атлетичную версию Дрэймонда Грина, который способен организовать атаку для партнёра, контратаку, может разыграть комбинацию и это просто здорово. Учитывая то, что он делает это сам, нам не придётся его о чём-то просить», — приводит слова Гриффина The Athletic.



18-летний нападающий в минувшем сезоне NCAA провёл за «Дьюк» 33 встречи, набирая в них 22,6 очка, собирая 8,9 подбора, совершая 2,1 передачи, а также выполняя 2,1 перехвата и 1,8 блок-шота за 30,0 минуты игрового времени.



По контракту за первые четыре сезона в лиге Зайон заработает $ 44,2 млн.