«Лос-Анджелес Клипперс» может сменить логотип и название
Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер не исключил возможности смены логотипа и названия команды после переезда на новую арену клуба в Инглвуд. По его словам, это станет возможным после согласования изменений с болельщиками.
«У нас появился уникальный шанс поднять идентичность клуба на новый уровень. Я не говорю, что изменения будут, но у нас есть уникальная возможность, и делать это нужно, посоветовавшись с нашими болельщиками», — приводит слова Стива Балмера The Los Angeles Times.
Ранее «Лос-Анджелес Клипперс» подписали контракты со звёздами Национальной баскетбольной ассоциации Полом Джорджем и Каваем Леонардом.
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