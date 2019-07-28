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«Лос-Анджелес Клипперс» может сменить логотип и название

«Лос-Анджелес Клипперс» может сменить логотип и название
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Балмер не исключил возможности смены логотипа и названия команды после переезда на новую арену клуба в Инглвуд. По его словам, это станет возможным после согласования изменений с болельщиками.

«У нас появился уникальный шанс поднять идентичность клуба на новый уровень. Я не говорю, что изменения будут, но у нас есть уникальная возможность, и делать это нужно, посоветовавшись с нашими болельщиками», — приводит слова Стива Балмера The Los Angeles Times.

Ранее «Лос-Анджелес Клипперс» подписали контракты со звёздами Национальной баскетбольной ассоциации Полом Джорджем и Каваем Леонардом.

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