Уэстбрук: для победы нужно уметь жертвовать частью своей игры

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук подчеркнул, что он не переживает, что не сыграется с Джеймсом Харденом.



«Для победы нужно уметь жертвовать частью своей игры. И я, и Джеймс Харден это прекрасно понимаем. У нас общая цель — победа в чемпионате, так что мы знаем, что нам нужно сделать. Я не беспокоюсь, что мы не сыграемся, и Харден тоже не волнуется по этому поводу. Я способен играть и без мяча», — приводит слова Расселла Уэстбрука ESPN.



Напомним, о переходе Расселла Уэстбрука «Хьюстон Рокетс» объявил 17 июля. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.



Последние три сезона регулярного чемпионата Уэстбрук неизменно заканчивал со средним трипл-даблом за игру.

