Джереми Лин: НБА, фактически, отказалась от меня

Чемпион НБА Джереми Лин прокомментировал ситуацию вокруг своей карьеры.



«С каждым годом я всё больше отдаюсь Богу, с каждым годом мне всё тяжелее. Говорят, что если ты достиг дна, то есть только путь наверх. Но в моём случае за одним дном следует другое. Выход на рынок свободных агентом оказался тяжёлым, потому что НБА, фактически, отказалась от меня», — приводит слова Лина ESPN.



Джереми Лин минувший сезон начинал в составе «Атланты Хоукс», а позже был выменян в «Торонто Рэпторс» и помог канадской команде завоевать титул чемпиона НБА.



Лин, не будучи выбранным на драфте 2010 года, всё же сумел построить успешную карьеру в НБА. За девять сезонов в лиге он принял участие в 480 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 11,6 очка, собирая 2,8 подбора, совершая 4,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем.

Чемпион НБА Лин — приоритетная цель ЦСКА